Вереница скандалов: какие выходки сходили с рук Киркорову

Вереница скандалов: какие выходки сходили с рук Киркорову
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
На фоне возмущения по поводу участия Киркорова в "голой вечеринке" вспомнили его былые прегрешения

Филипп Киркоров всегда отличался эмоциональностью и порой излишним норовом. Скандалов в его творческой жизни хватало. Рассказываем о самых ярких из них.

Набил ЛИЦО Шевчуку


В петербургском отеле "Европейская" в 2002 году поспорили поп-король Филипп Киркоров и рок-музыкант Юрий Шевчук. Охранники Киркорова избили рокера, были предположения, что исполнитель хита "Зайка моя" выбил зуб рок-музыканту. Правда, сам Шевчук опроверг слухи и утверждал, что зубы присутствуют в полном составе.

Розовая кофточка и УК РФ

О конфликте поп-короля и журналистки Ирины Ароян в той самой розовой кофточке, ставшей мемом на долгие годы, помнят до сих пор. Тогда певец оскорбил представительницу прессы и потребовал покинуть пресс-конференцию. Ароян подала в суд и Киркорову прилетело обвинение по статье 130 УК РФ.

Неосторожный вопрос


Розовая кофточка – не единственный конфликт артиста и прессы. в 2009 году ему задали вопрос о конфликте с "маленьким черным татарином", как он назвал директора Татарского оперного театра Юрия Ларионова. Вопроса о причине ссоры певец не вынес, расколотил камеру и обещал придушить журналистку, после чего быстро сбежал.

"Тут помню, тут не помню"


Через год на репетиции "Золотого граммофона" Киркоров набросился на технического режиссера церемонии из-за яркого света, бившего ему в глаза. Словесная перепалка перешла в побои: адвокат Марины Яблоковой рассказывала, что Киркоров ударил режиссера по лицу, а потом бил ногами упавшую. Тогда поп-король оправдывался загадочной болезнью, посещающей его два раза в год и наводящей беспамятство.

"Креста на тебе нет"


Очень серьезное возмущение вызвал номер Киркорова в 2022 году, когда певец во время исполнения песни вставал ногами на опрокинутый крест, лежащий на сцене. Артисту пришлось публично извиняться за танцы на кресте.

Растолкал в прямом смысле

Совсем недавно Филипп Киркоров толкнул охранника в "Крокус Сити Холл", отчего тот рухнул со сцены, а врачи обнаружили у него растяжение связок голеностопа. Пострадавший написал на поп-звезду заявление и намерен бороться за свои права. Впрочем, это не единственный инцидент с охраной. Писали даже, что в Лас-Вегасе певец оттолкнул охранника, который в результате якобы погиб.

Отторжение обществом эпатажной "голой вечеринки" обернулось для Филиппа Киркорова неслабыми проблемами. Его вычеркнули из списка нескольких новогодних концертов, несмотря на многочисленные извинения. Позже заблокированным оказался его сайт, а СМИ начали писать, что Киркорова убрали из новогодней сетки вещания и даже собрались переснять концовку комедии, в которой поп-король играл Петра Первого. На афише артиста уже заменили на Павла Волю.

Ранее мы показывали несколько кадров из номера Киркорова, который он готовил для "Голубого огонька".

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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