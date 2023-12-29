Вереница скандалов: какие выходки сходили с рук Киркорову

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Филипп Киркоров всегда отличался эмоциональностью и порой излишним норовом. Скандалов в его творческой жизни хватало. Рассказываем о самых ярких из них.
О конфликте поп-короля и журналистки Ирины Ароян в той самой розовой кофточке, ставшей мемом на долгие годы, помнят до сих пор. Тогда певец оскорбил представительницу прессы и потребовал покинуть пресс-конференцию. Ароян подала в суд и Киркорову прилетело обвинение по статье 130 УК РФ.
Совсем недавно Филипп Киркоров толкнул охранника в "Крокус Сити Холл", отчего тот рухнул со сцены, а врачи обнаружили у него растяжение связок голеностопа. Пострадавший написал на поп-звезду заявление и намерен бороться за свои права. Впрочем, это не единственный инцидент с охраной. Писали даже, что в Лас-Вегасе певец оттолкнул охранника, который в результате якобы погиб.
Отторжение обществом эпатажной "голой вечеринки" обернулось для Филиппа Киркорова неслабыми проблемами. Его вычеркнули из списка нескольких новогодних концертов, несмотря на многочисленные извинения. Позже заблокированным оказался его сайт, а СМИ начали писать, что Киркорова убрали из новогодней сетки вещания и даже собрались переснять концовку комедии, в которой поп-король играл Петра Первого. На афише артиста уже заменили на Павла Волю.
Ранее мы показывали несколько кадров из номера Киркорова, который он готовил для "Голубого огонька".
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