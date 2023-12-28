Гноятся импланты: медсестра выдала деликатную проблему Киркорова

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Некоторое время назад недалеко от столичной клиники на Пресне видели предположительно короля российской эстрады Филиппа Киркорова: певец неторопливо шел к машине. В это время в медицинском учреждении принимал пациентов пластический хирург Рауф Гайнуллин, специализирующийся в том числе на пластике ягодиц.
Чуть позже появилась аудиозапись, подлинность которой не подтверждена. На записи якобы бывшая медсестра из медцентра Тимура Хайдарова выдала деликатную проблему Киркорова. Она рассказала о том, что установка имплантов в ягодицы для поп-короля не прошла бесследно и у него началось загноение, после чего пришлось промывать звездному клиенту то самое место большим количеством физраствора.
Жена Тимура Хайдарова опровергла аудиозапись и рассказала, что никаких проблем с "глютеусом" у Киркорова нет, и с доктором они общаются по поводу нового хирургического вмешательства. Директор самого поп-короля прокомментировать поездку Киркорова в район другой клиники отказалась.
Напомним, накануне своего 56-го дня рождения Филипп Киркоров признался, что сбросил 12 килограммов и обратился к пластическому хирургу для некоторого тюнинга, в том числе подтяжки лица.
Ранее мы писали, что недавно был заблокирован сайт Филиппа Киркорова, что стало неприятной неожиданностью для артиста.
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