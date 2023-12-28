Киркоров перенес тяжелый удар после скандала

Стало известно, что сейчас происходит с певцом

Филипп Киркоров изо всех сил старается вернуть расположение и любовь зрителей после скандала. Артист оправдался перед Песковым, затем выпустил ролик с покаянием, но это не помогло избежать всех последствий вечеринки Анастасии Ивлеевой. Сейчас звезду постепенно отменяют в различных проектах и концертах.

Недавно стало известно, что Киркоров перенес еще один тяжелый удар после скандала – его официальный сайт был заблокирован, указывает RT. Теперь вместо фотографии поп-короля на нем красуется надпись "Пожалуйста, зайдите позднее".

Согласно данным веб-сервисов, решение снять сайт с общего доступа было принято еще 26 декабря около 10 часов вечера. Представители артиста утверждают, что не имеют представления, почему домен оказался заблокированным, сейчас они пытаются выяснить причину, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Провайдер, который отвечает за сайт, указал, что на данный момент на сайте висит "техническая заглушка", но почему было принято решение включить ее не раскрыл. При этом техподдержка заявила, что скоро все должно заработать.

Ранее стало известно, что Филиппа Киркорова убрали с постера новогоднего фильма, который должен выйти на экраны во время праздников. Его заменили Павлом Волей.