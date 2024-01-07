Не общаются до сих пор: Чурикова озвучила причину смертельной ссоры с Киркоровым

Не общаются до сих пор: Чурикова озвучила причину смертельной ссоры с Киркоровым
Яна Чурикова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Размолвка, произошедшая больше двух лет назад, до сих пор не закончена - друзья по-прежнему не общаются

В 2021 году Яна Чурикова разругалась с Филиппом Киркоровым. Причиной конфликта стали результаты музыкального конкурса "Евровидение". После этого некогда близкие друзья не общаются.

Недавно Яна Чурикова призналась, что ссора произошла из-за ее слов о конкурсе. Чурикова засомневалась в правильности критики французской артистки. Имевший противоположную точку зрения Киркоров принял близко к сердцу слова подруги и обиделся, поскольку ее слова слишком задели артиста.

Возобновления дружбы все еще не произошло. Поначалу Яна недоумевала по поводу слишком резкой реакции Филиппа. Однако теперь она реагирует на случившееся с юмором, а ссору объясняет фанатским отношением к конкурсу.

"Это сложно понять человеку, который не еврофан", – отметила ведущая.

Напомним, конфликт вызвала композиция "Voilà", исполненная Барбарой Прави. Финальный рейтинг дал француженке "серебро", но российское жюри не поставило ей ни одного балла. Позже один из членов нашего жюри объяснил, что песня прозвучала как у Эдит Пиаф и ничего своего в нее новая исполнительница не принесла.

Российские зрители, кстати, отреагировали наоборот: они оценили выступление французской исполнительницы на шесть баллов.

Ранее мы писали, что возмущенные общественники требовали от Филиппа Киркорова вернуть гонорар, полученный за участие в "Песне года".

Источник: Youtube-шоу "МАКАРЕНА" ✓ Надежный источник
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