Интерес к экс-примадонне не утихает

Бывшая любимица российского зрителя Алла Пугачева давно и плотно обосновалась за границей. Однако отъезд только добавил звезде популярность в медиапространстве. "Рождественские встречи" Пугачевой давно канули в Лету, но представители шоу-бизнеса не прочь порассуждать о тем, кто мог бы появиться на некогда популярном проекте.



Своим мнением на этот счет поделился известный российский продюсер Сергей Лавров. Эксперт по светской тусовке считает, что если бы такая концертная программа была организована в Израиле, то, в первую очередь, Пугачева разослала бы приглашения на "встречи" лицам, признанным иностранными агентами.



Лавров считает, что на мероприятии обязательно появились бы Моргенштерн*, Андрей Макаревич*, Михаил Щац*, Анатолий Белый*, певицы Земфира* и Светлана Лобода. Как известно, сейчас русофобы-беглецы стараются кучковаться по принципу схожести политических взглядов.



К слову, ранее Андрея Макаревича* высмеяли после решения начать "продавать себя".



*признаны иностранными агентами на территории Российской Федерации