Вынужденного продавать себя Макаревича* осмеяли: "Гнусавый старец"

Певец пошел на отчаянный шаг

Логику артистов-беглецов понять не так просто. Не совсем ясно, по какой причине лицедеи, певцы и актеры решили, что на чужбине их встретят с распростертыми объятиями. Реальность уже продемонстрировала, что за границей опальные российские звезды особо никому не нужны. Так, в случае с певцом Андреем Макаревичем* дошло до того, что он вынужден буквально продавать себя. Плачевное положение дел рокера уже высмеяли в социальных сетях.



Дело в том, что музыкальная карьера за рубежом у Макаревича* ожидаемо не задалась. Однако аппетиты у обласканного российским зрителем и властью артиста всегда были непомерными. Теперь певец вынужден искать альтернативные источники доходов.



Артист решил продавать путешествия с собой и своей женой – за внушительную сумму в размере 350 тысяч рублей он готов целых пять дней развлекать гостей на "винном туре", который предполагает обильные возлияния, душевные разговоры и прогулки по виноградникам Бургундии. В социальных сетях продажного беглого артиста подняли на смех.

"Начинает продавать себя... И ведь продаст, мерзавец", "Платные собутыльники? Пробивают дно своего "таланта", предатели!", "Кому нужна компания гнусавого старца, да ещё и за деньги?" – остроумничают в Сети.

К слову, недавно люди активно обсуждали громкую вечеринку Макаревича*.





*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации