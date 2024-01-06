Вынужденного продавать себя Макаревича* осмеяли: "Гнусавый старец"

Вынужденного продавать себя Макаревича* осмеяли: "Гнусавый старец"
Андрей Макаревич*. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец пошел на отчаянный шаг

Логику артистов-беглецов понять не так просто. Не совсем ясно, по какой причине лицедеи, певцы и актеры  решили, что на чужбине их встретят с распростертыми объятиями. Реальность уже продемонстрировала, что за границей опальные российские звезды особо никому не нужны. Так, в случае с певцом Андреем Макаревичем* дошло до того, что он вынужден буквально продавать себя. Плачевное положение дел рокера уже высмеяли в социальных сетях.

Дело в том, что музыкальная карьера за рубежом у Макаревича* ожидаемо не задалась. Однако аппетиты у обласканного российским зрителем и властью артиста всегда были непомерными. Теперь певец вынужден искать альтернативные источники доходов.

Артист решил продавать путешествия с собой и своей женой – за внушительную сумму в размере 350 тысяч рублей он готов целых пять дней развлекать гостей на "винном туре", который предполагает обильные возлияния, душевные разговоры и прогулки по виноградникам Бургундии. В социальных сетях продажного беглого артиста подняли на смех.

"Начинает продавать себя... И ведь продаст, мерзавец", "Платные собутыльники? Пробивают дно своего "таланта", предатели!", "Кому нужна компания гнусавого старца, да ещё и за деньги?" – остроумничают в Сети.

К слову, недавно люди активно обсуждали громкую вечеринку Макаревича*.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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