Поддержал Пугачеву, цитировал Макаревича*: что произошло с Гариком Сукачевым

Поклонники внимательно следят за жизнью артиста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА

После известных событий прошлого года россияне с особым вниманием отслеживают действия своих кумиров. Каждый шаг и высказывания тщательно анализируются фанатами. Исчезновение артистов со всех радаров тоже внимательно отслеживается. Так, после известий о заболевании в интернет-пространстве практически не появляется информация о популярном музыканте Гарике Сукачеве.



Журналисты решили выяснить, как сейчас живет артист. После отъезда ряда российских знаменитостей за рубеж отношение к ним российских зрителей резко изменилось. Сукачев же сразу обозначил свою четкую патриотическую позицию, заявив, что прошедшие события сплотили его семью. Однако, судя по всему, к артистам-беглецам Гарик относится снисходительно.



Так, широкий резонанс вызвало его решение заступиться за беглянку Аллу Пугачеву. Как известно, народная артистка Советского Союза плотно обосновалась за границей и не собирается возвращаться в Россию. Многие расценили поступок певицы как предательство, однако Сукачев подчеркивал, что, несмотря ни на что, считает Пугачеву "гордостью нации, великой женщиной и человеком колоссальной отваги".



Также любопытным выглядел тот факт, что Сукачев решил публично процитировать другого беглеца Андрея Макаревича*. Гарик сделал на груди новую татуировку "Родина или смерть" и проиллюстрировал ее словами Макаревича* "И лишь только тот, кому нечего сказать, громче всех кричит".



После госпитализации фанаты Сукачева не на шутку испугались. Однако, судя по всему, артисту удалось восстановиться. Уже опубликована афиша его концертов на начало 2024 года. Он совершит большой гастрольный тур по России и выступит в Екатеринбурге, Казани, Ижевске и Самаре.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации