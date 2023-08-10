Перепугавший фанатов Сукачев честно рассказал о своем состоянии

Музыкант обратился к фанатам

Российский певец Гарик Сукачев недавно перепугал поклонников новостью о госпитализации. Сообщалось, что музыкант почувствовал себя плохо, но точную причину госпитализации не сообщали. Из-за форс-мажора артист не смог присутствовать на собственном концерте в Карелии.

В тот день Гарик вышел на связь с больничной койки, тогда он был весь утыкан проводами и датчиками, но старался держаться молодцом.

На днях стало известно, что Гарика Сукачева наконец выписали из больницы, и он снова в строю. Певец решил снова обратиться к поклонникам, уже со сцены, и успокоить их.

"Как видите, я уже работаю вновь", − заявил Гарик Сукачев.

Певец поблагодарил всех, кто беспокоился о его состоянии и сообщил, что уже вернулся к прежнему рабочему графику. Теперь концерт с его участием запланирован на 20 августа в Воронеже.

Звезда обратилась также к тем, кто писал про него всякие гадости. Певец отметил, что ничуть не злится на таких людей. Более того, он попросил их не исчезать и заявил, что они ему только помогают.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Гарика Сукачева подозревают в алкоголизме. Сам певец признался, что у него на это нет ни времени, ни здоровья.