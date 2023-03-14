Поклонники звезды в ужасе

Сегодня, 14 марта, в информационном пространстве появились пугающие новости о любимце публики Александре Розенбауме. У пожилого артиста начались серьезные проблемы со здоровьем. По имеющейся информации, помощь медиков потребовалась прямо во время гастрольного тура певца.



Розенбаум отправился радовать своим творчеством жителей Красноярска. Однако в этот раз все пошло не по плану. В какой-то момент певец почувствовал дикие боли в ноге. Нестерпимые ощущения заставили его обратиться к медицинским сотрудникам, сообщает телеканал "360".



В итоге экстренную операцию народному артисту пришлось сделать прямо в одном из госпиталей Красноярска. Как сообщают источники Telegram-канала "112", у пожилого артиста обнаружили тромб. Если бы медики промедлили с хирургическим вмешательством, последствия могли быть самыми плачевными.



К счастью все обошлось, сейчас жизни и здоровью Александра Розенбаума ничто не угрожает. Любимец публики продолжает радовать своих фанатов пронзительными музыкальными композициями.

