Страшные боли в ноге: 71-летнего Розенбаума экстренно госпитализировали

Страшные боли в ноге: 71-летнего Розенбаума экстренно госпитализировали
Александр Розенбаум. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники звезды в ужасе

Сегодня, 14 марта, в информационном пространстве появились пугающие новости о любимце публики Александре Розенбауме. У пожилого артиста начались серьезные проблемы со здоровьем. По имеющейся информации, помощь медиков потребовалась прямо во время гастрольного тура певца.

Розенбаум отправился радовать своим творчеством жителей Красноярска. Однако в этот раз все пошло не по плану. В какой-то момент певец почувствовал дикие боли в ноге. Нестерпимые ощущения заставили его обратиться к медицинским сотрудникам, сообщает телеканал "360".

В итоге экстренную операцию народному артисту пришлось сделать прямо в одном из госпиталей Красноярска. Как сообщают источники Telegram-канала "112", у пожилого артиста обнаружили тромб. Если бы медики промедлили с хирургическим вмешательством, последствия могли быть самыми плачевными.

К счастью все обошлось, сейчас жизни и здоровью Александра Розенбаума ничто не угрожает. Любимец публики продолжает радовать своих фанатов пронзительными музыкальными композициями.

Источник: Telegram-канал "112" • Требует проверки
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