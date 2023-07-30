Прикован к постели: утыканного проводами Сукачева показали на видео

Музыкант находится в сознании

Российский музыкант Гарик Сукачев записал видеообращение из больницы. 29 июля он был экстренно госпитализирован из-за ухудшения самочувствия.

Артист обратился к поклонникам в связи с тем, что его не будет на концерте в Карелии. Мероприятие не стали отменять, а команда Сукачева решила провести его в формате "народное караоке". При этом ожидается, что вход на концерт будет свободным, а сам коллектив еще будет должен вернуться в Рускеалу с гастролями в полном составе.

Гарик Сукачев в своем видео не стал рассказывать подробности самочувствия и раскрывать причину госпитализации, но на кадрах он предстал прикованным к больничной койке и весь утыканный датчиками и проводами.

"Я загремел в больницу... Прошу у всех у вас прощения... Все мы живые люди, все мы болеем. Еще раз простите меня, пожалуйста, Христа ради... Но концерт состоится, орекстрик наш там... Мы приедем еще раз!" – сказал Гарик Сукачев на видео.

Кроме того, музыкант отметил, что уже прочитал в Сети новости о себе и о том, что у него якобы алкоголизм. Он заявил, что с удовольствием выпил бы с друзьями по рюмке, но то времени нет, то здоровье не позволяет.

Напомним, ранее Гарик Сукачев двумя словами описал свое отношение к Алле Пугачевой.