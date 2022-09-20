Сукачев двумя словами обозначил отношение к Пугачевой после скандала

Сукачев двумя словами обозначил отношение к Пугачевой после скандала
Гарик Сукачев. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Примадонна снова на первых полосах изданий

Возвращение российской певицы Аллы Пугачевой на Родину после отъезда за границу на фоне старта спецоперации получилось триумфальным. Недавно она также наконец-то объявила о своем отношении к происходящему. Многие звезды отреагировали на слова Аллы Борисовны. Комментарий взяли у знаменитого рок-музыканта Гарика Сукачева.

Стоит отметить: заявление Пугачевой о том, что она полностью разделяет позицию своего супруга Максима Галкина* произвело эффект разорвавшейся бомбы. Как известно, юморист поддерживает киевский режим и активно транслирует проукраинскую позицию, походя извергая потоки грязи на нашу страну.

Впрочем, как оказалось, далеко не все бдительно следят за происходящим в светской тусовке. Так о скандальном заявлении примадонны Гарик Сукачев узнал от журналистов. Артист решил вести себя сдержанно и объявил, что ничего особого по поводу слов Пугачевой не думает. Свое отношение к ней после скандала он описал двумя словами.

"Ну, что могу сказать… Хорошая жена", – лаконично отметил Сукачев в беседе с журналистами "Пятого канала".

Таким образом рок-музыкант обратил внимание, что Алла Борисовна как истинно русская женщина пошла за своим мужем, несмотря ни на что. К каким последствиям приведет разразившийся вокруг слов певицы скандал, покажет время.

*признан иноагентом в РФ

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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