Назло Пугачевой: раскрыта тайна Вайкуле

Поведение певицы раздражает многих

В последнее время имя некогда любимой россиянами певицы Лаймы Вайкуле всплывает исключительно на фоне ее скандальных высказываний. Недавно артистка начала настоящую информационную войну против композитора Раймонда Паулса. На защиту коллеги встал поэт Илья Резник, который раскрыл тайну популярности Вайкуле.



Лайма начала на каждом углу судачить о том, что у нее нет нужды быть благодарной Паулсу, который создал для Вайкуле такие хиты, как "Вернисаж". Певица неожиданно объявила, что песни композитора являются всего лишь плагиатом с зарубежных источников.



Резника такое наглое и хамское заявление возмутило до глубины души. Он несколькими словами поставил Вайкуле на место и объяснил феномен ее популярности. Резник подчеркнул, что именно он вместе с Паулсом фактически создали Вайкуле. Сделали они это в отместку Алле Пугачевой, с которой в какой-то момент сильно рассорились – примадонне создали конкурентку.

"Мы с Раймондом – соавторы, создавшие в свое время эту певицу назло Алле Борисовне. Мы вытащили Вайкуле из кабака", – объяснил поэт появление певицы в шоу-бизнесе.

К слову, ранее Лайма Вайкуле высказалась по поводу слухов о предсмертном состоянии Аллы Пугачевой.

