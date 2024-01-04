Знаменитость рассказала, почему ее подруга выглядит плохо

В последнее время публика шепчется, что состояние Аллы Пугачевой за границей стремительно ухудшается. На этом сказываются постоянные перелеты из одного места в другое и связанный с этим стресс. На недавних кипрских видео артистка сильно прихрамывала, когда ходила по улице, что сильно обеспокоило публику.

Близкая подруга певицы Лайма Вайкуле ответила на слухи о предсмертном состоянии Пугачевой. Артистка прокомментировала недавние публикации фотографий Примадонны в СМИ, на которых она выглядела не лучшим образом. Прибалтийская звезда уверяет, что у Аллы Борисовны сейчас все хорошо.

"Человек может себя чувствовать лучше, хуже – это не говорит о том, что все, "аминь". По-разному", – защищает ее Вайкуле.

Артистка утверждает, что порой фотографии могут получаться неудачными из-за неправильного ракуса или освещения, но это не означает, что на человеке нужно в тот же момент ставить крест и хоронить его.

Ранее Лайма Вайкуле рассказала, какие три слова произнесла Алла Пугачева во время празднования Нового 2024 года.