Снимок неузнаваемой Пугачевой без волос взорвал Сеть

Лишенная рыжей гривы звезда сама на себя не похожа

Бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева относится к знаменитостям, которые не любят экспериментировать с собственной внешностью. Уже много десятилетий артистка ходит с одной и той же прической – рыжая копна волос стала своего рода визитной карточкой певицы. Действительно, без длинной шевелюры артистку невозможно узнать.



Архивный кадр, на котором Алла запечатлена с короткой стрижкой под мальчика, взорвала социальные сети. Снимок снова активно обсуждают в прессе. На фотографии, сделанной в семидесятых, певица позирует вполоборота. Короткая стрижка сделала артистку неузнаваемой. В худенькой девушке, одетой в скромный наряд, сложно угадать будущую властительницу отечественного шоу-бизнеса.





Впрочем, некоторые в комментариях отмечают, что такая прическа очень шла Пугачевой, подчеркивая нежные черты молодого лица. Сейчас же Алла Борисовна предпочитает закрывать половину физиономии волосами. Возможно, таким образом она пытается скрыть последствия многочисленных пластических операций.

К слову, ранее в интернет-пространстве начали активно обсуждать заявление продюсера Сергея Лаврова, который рассказал, кого считает самыми вероятными претендентами на участие в "Рождественских встречах" с Пугачевой.

