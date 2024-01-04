Певец впервые прокомментировал слова артистки

Вскоре после отъезда Аллы Пугачевой из России на эстраде взошла новая звезда. Ярослав Дронов под своим творческим псевдонимом SHAMAN моментально захватил российские умы со своими песнями "Встанем" и "Я русский". Стремительная популярность артиста вскоре дошла и до самой Примадонны, которая вспомнила, что уже давно знакома с парнем по проекту "Фактор А".

В какой-то момент в одном из своих обращений через соцсети Пугачева даже процитировала Дронова, напомнив о его словах "вы обо мне еще услышите". Артистка не стала при этом давать никаких оценок творчеству SHAMAN.

Тогда Ярослав никак не отреагировал на слова Примадонны. Лишь спустя время в одном из интервью он решил дать ответ. Артист напомнил, что тогда, 13 назад, все уходящие с проекта певцы произносили эту фразу – это было некой традицией. И сейчас ему припоминают об этом, поскольку он достиг успеха.

Что касается слов Пугачевой, то он полагает, что вспомнила она о нем не просто так. На самом деле Дронов считает, что артистка питает к нему теплые чувства.

"Я очень рад, что в рядах моих поклонниц прибыло", – SHAMAN одной фразой поставил на место зарвавшуюся Пугачеву.

Ранее "Утро.ру" писало, что известных артистов пригрозили лишить концертов за сравнение SHAMAN с кремлевскими беляшами.