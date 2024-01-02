Известных артистов грозят лишить концертов после сравнения SHAMAN с беляшами

Известных артистов грозят лишить концертов после сравнения SHAMAN с беляшами
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Скандал на "Песни года" не утихает до сих пор

После декабрьской съемки "Песни года" разразился грандиозный скандал – очень скоро в Сети стали распространять информацию, что SHAMAN подвергся сильному унижению со стороны других артистов в тот момент, когда исполнял финальную композицию. Многие отворачивались или отказывались отказавшись смотреть на него, предпочитая отворачиваться на более приятных им знаменитостей. В результате знаменитость резко ушел за кулисы, как только допел свою строчку.

Позже пошел слух, что якобы Агутин отказался выходить с Дроновым на одну сцену. Появились предполагаемые слова певца, в которых он заявил, что выступать вместе с SHAMAN аналогично тому, что "пропахнуть кремлевскими беляшами". Вскоре "Босоногий мальчик" оправдался – от совместного выхода вместе с "Я русским" он не отказывался, артисты попросту выступали в разные дни, а скандальные слова ему не принадлежат. 

При этом журналисты полагают, что дыма без огня не бывает – и если не Агутин сравнил SHAMAN с беляшами, то, вероятно, это сделал кто-то другой. Именно поэтому фраза успела попасть в соцсети и даже СМИ.

"Следует разобраться, кто именно ее сказал. И сделать все возможное, чтобы такие артисты в государственных мероприятиях больше участия не принимали",

– пишет "Царьград". 

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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