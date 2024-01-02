SHAMAN лишили важного выступления в новогоднем шоу

SHAMAN лишили важного выступления в новогоднем шоу
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Вместо него взяли другого артиста

Новогодние огоньки в этом году были связаны с чередой скандалов из-за отмены многих угодивших в скандал звезд. Своих номеров лишились не только Киркоров и Лолита, но еще и известный молодой артист SHAMAN. На это обратило внимание "Утро.ру". 

В прошлом году он открывал концертную программу сразу после выступления Владимира Путина в полночь. Тогда Дронов исполнил свою главную композицию "Я русский".

Однако в этот раз SHAMAN лишили важного выступления в новогоднем шоу. Его место досталось Олегу Газманову, который сразу после боя курантов и гимна России выступил со своей песней "Вперед Россия".

Кадр: скрин "Первый канал"

В этом году артист оказался более важным, поскольку он еще и закрывал новогоднюю программу выступлением со своим сыном Родионом Газмановым.

Кадр: скрин "Первый канал"

Почему было принято такое решение – неизвестно. Не исключено, что на этот шаг могли пойти, поскольку в последнее время SHAMAN не выпускал песен, которые могли бы подойти важности момента, а включать его старый хит второй раз подряд попросту не захотели.

При этом Ярослав был важной персоной на всех новогодних концертах – его показывали практически по всем главным федеральным каналам страны на 1 января 2024 года.

Источник: Утро.ру
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