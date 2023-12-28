Раскрыты причины неожиданной отмены концертов SHAMAN в России

Раскрыты причины неожиданной отмены концертов SHAMAN в России
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
У артиста сорвались сразу три выступления

В начале декабря стало известно, что гастрольный тур SHAMAN по Сибири не состоится – выступления в Томске и Новосибирске неожиданно отменились буквально за несколько дней до представления. Спустя время были раскрыты причины неожиданной отмены концертов Дронова в России.

Оказалось, что знаменитость пригласили выступить в Москве. SHAMAN спел в Совете Федерации в честь юбилея верхней палаты парламента, а позже исполнил Гимн России в "Зарядье". Мероприятия проходили в тот период, когда у артиста были назначены концерты в Сибири. 

Напомним, об отмене выступлений Дронов объявил лично в своих соцсетях. Он сообщил, что причиной стали технические проблемы. При этом SHAMAN не стал указывать, на какие даты перенесутся его концерты в Новосибирске и Томске. Известно, что в зале планировался аншлаг, ведь билеты на его мероприятия закончились еще в первых числах декабря.

"Придется немного подождать. Но мы обязательно с вами увидимся!"  —  писал исполнитель в своем аккаунте Telegram. 

Ранее звезда "Универа" жестко раскритиковал SHAMAN в своем интервью.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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