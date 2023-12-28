Покинувшая Россию Александрова обратилась к россиянам

Покинувшая Россию Александрова обратилась к россиянам
Марина Александрова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса покинула страну вместе с семьей

В канун Нового года Марина Александрова покинула Россию. Актриса, ее муж Андрей и двое детей сейчас находятся в Китае. Звезда российского экрана заявила, что это не переезд, а только праздничная вылазка в отпуск. Марина уверяет, что они прилетят в Москву после выходных и с новыми силами вернутся в рабочие будни. 

"Улететь, набраться впечатлений и вырасти вместе с детьми",  —  обратилась Алксандрова к россиянам у себя в соцсетях.

Звезда поделилась, что Шанхай вызывает у нее ассоциацию с французской столицей  —  Парижем. Во время отпуска они планируют гулять и есть пельмени, которые там называются "дим самами". Актриса сообщает, что в Китае они хотят отметить Новый год. 

Фото: Соцсети

Звезда сериала "Бедная Настя" замужем за режиссером Андреем Болотенко. Вместе они воспитывают двоих детей. О своей личной жизни звездная пара рассказывать не любит. По мнению Марина Александровой, такая откровенность ни к чему хорошему не приводит. 

Ранее стало известно, что внук Пугачевой, который уехал в США, нашел работу в России.

Источник: Соцсети
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