Боярский принял неожиданное решение после перенесенного инфаркта

У артиста грандиозные планы

Легендарный актер Михаил Боярский в 74 года перенес инфаркт, после которого, казалось бы, можно на пару лет точно забыть о сцене. Однако у вставшего с больничной койки артиста грандиозные планы: в канун Нового года он порадует зрителей своим выступлением в театре.

По словам художественного руководителя театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан, супруги артиста, планы у мужа не изменились – готовится к выходу на сцену. Здоровье у него позволяет. 31 числа состоится спектакль "В этом милом старом доме" – и закончится он практически за мгновение до боя курантов.

В семье Боярских, впрочем, обойдутся без пышного празднества. Отмечаются лишь круглые даты. Сестра Михаила Сергеевича Екатерина рассказала, что все пройдет в семейной атмосфере. К коньяку Боярский относится прохладно – зато любит получать книги в качестве подарка.

Пока что Михаил Сергеевич восстанавливается после инфаркта, с которым слег месяцем ранее в больнице. Пришлось даже заменять пару спектаклей с его участием. Кстати, на одном из недавних мероприятий от внимания не укрылось, как заметно похудел артист.