"В слезах": Боярская выступила с заявлением после инфаркта у отца

Актриса призналась, что ей больно вспоминать некоторые вещи из прошлого

Известная российская актриса Елизавета Боярская в интервью призналась, что в детстве и юности испытывала большие трудности с учебой в школе, регулярно прогуливала уроки и вводила родителей в заблуждение относительно своей успеваемости.

До восьмого класса Лиза постоянно предоставляла матери Ларисе Луппиан поддельный дневник с отличными оценками, в то время как реально она пропускала школу и училась из рук вон плохо.

Однажды правда открылась, и мама устроила дочери громкий разнос, дала понять всю важность знаний и образования, а также то, что своим поведением Лиза "позорит имя" легендарного отца – актера Михаила Боярского.

"Я помню, что в слезах кричала: "О, боже! Я позорю свою семью!"", – выступила она с заявлением Боярская.



Хоть отец и встал на защиту дочери, заявив, что для девушки ум не первостепенен, и ей можно просто быть хорошей, мама взяла ее воспитание в свои руки. В итоге Боярская с большим трудом окончила школу на "хорошо", а также выучила немецкий язык под жестким контролем родительницы. Теперь актриса с благодарностью вспоминает ту строгость – без нее ее судьба могла сложиться иначе.

До этого стало известно, что Михаил Боярский находится в больнице – он перенес инфаркт. Сейчас его состояние оценивается как хорошее, артист идет на поправку, сообщает Радио 1.

Ранее Боярская отказалась отвечать на вопрос о своей беременности.