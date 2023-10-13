Боярская трогательно призналась в чувствах к Козловскому

Боярская трогательно призналась в чувствах к Козловскому
Елизавета Боярская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Между артистами давно существует то, что не сотрут никакие невзгоды

Пока российские активисты пытаются отменить Данилу Козловского из-за поездки в Штаты и молчания по поводу специальной операции, театральные постановки со звездой "Викинга" продолжают снимать с репертуара. Однако у Данилы, кажется, остается немало фанов и друзей, готовых выразить ему поддержку.

Вот и Елизавета Боярская вступилась за давнего коллегу, с которым вместе выступает в МДТ (пока Козловского там нет из-за скандала). Лиза не сомневается, что Козловский – человек добрый и честный. С первого курса с ним "плечом к плечу". Между коллегами – отличные дружеские отношения.

"По сей день дружим и любим друг друга. Мы вместе становились артистами", – высказалась Боярская в поддержку "отмененного" коллеги.

Лиза добавила, что артисты МДТ – Театра Европы постигали науку и достигали мастерства под наставничеством советского и российского режиссера Льва Додина. И вдвоем с Даней еще в подростковые годы они попали под воспитание мастера.

Кстати, ходило множество слухов между этой парой, которой прочили нечто большее, чем крепкую дружбу. Отец Лизы желал, чтобы та прилежно училась. А Козловский вызывал у него сомнения.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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