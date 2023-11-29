Появились подробности состояния Боярского после госпитализации

Появились подробности состояния Боярского после госпитализации
Михаил Боярский. Фото: Andrey Fedechko/Global Look Press globallookpress.com
Родные рассказали, что артисту уже лучше и он находится в обычной палате

Северная столица сутки бурлила беспокойством: стало известно, что любимого актера россиян Михаила Боярского экстренно госпитализировали. По предварительной информации, у артиста поднялась температура и ему вызвали "Скорую". Сейчас, по словам сына, Михаил Сергеевич чувствует себя лучше.

Боярскому сделали экспресс-тест на ковид, оказавшийся отрицательным. Врачи подозревают, что могла иметь место пневмония. Сергей Боярский подтвердил, что отец перенес инфаркт, но заверил, что сейчас ему гораздо лучше.

"Голос бодрый, находится в обычной палате", – сообщил Боярский-младший.

Однако жена актера Лариса Луппиан инфаркт у мужа отрицает. Она рассказала, что артист поехал в больницу на плановое лечение. При этом источники утверждают, что артисту провели ангиографию для отслеживания состояния – такое делают только после перенесенных проблем с сердцем, указывает RT

Напомним, в понедельник, 27 ноября, 73-летнего "Д`Артаньяна увезли в Мариинскую больницу с подозрением на инфаркт. В течение суток медики стабилизировали состояние актера и перевели из реанимации в обычную палату, сообщал телеканал "360".

Родные Боярского держат связь с врачами и надеются на скорое выздоровление патриарха семейства. Поклонники Михаила Сергеевича в разных странах дружно желают ему поскорее поправиться и вернуться к обычной жизни, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее Михаил Боярский рассказывал, как театры не хотели брать молодого выпускника на работу.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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