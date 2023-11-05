Неожиданно снявший шляпу Боярский шокировал россиян: что под убором

Таким публика актера давно не помнит

Усы, традиционно черная одежда, шарф петербургского "Зенита" со шляпой – форменный образ Михаила Боярского, с которым он не расстается уже десятки лет. Сам актер признается, что привычка к шляпе появилась из-за профессии. На съемках часто появлялся в треуголках и шляпах – оттуда все и пришло.

К слову, дома, в театре или храме актер всегда снимает шляпу. Без нее Михаил появился и на церемонии прощания с Юрием Темиркановым, которого проводили аплодисментами в последний путь.

На церемонии прощания, кроме самого Боярского, появились и такие культурные деятели, как Валерий Гергиев, Иван Краско, Борис Пиотровский и многие, многие другие.

Именно поэтому Боярский появился без шляпы – как того требовал установленный этикет. К своим 73 годам актер выглядит хорошо, хотя и с заметной лысиной, что, впрочем, вполне понятно, учитывая его возраст.

А ранее "Утро" называло размер пенсии Боярского – как оказалось, весьма скромный, несмотря на все кинорегалии известнейшего "мушкетера" страны.