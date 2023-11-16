Резко закрывший бизнесы в России Боярский объяснился: в чем причина

Резко закрывший бизнесы в России Боярский объяснился: в чем причина
Михаил Боярский. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press globallookpress.com
Стало известно, с чем связан отказ артиста от долей в нескольких фирмах

За несколько месяцев Михаил Боярский переписал свои доли в трех компаниях на других людей. Еще недавно он был совладельцем фирм "Автотранс", "Лайт", "Автогрупп" и "Хаус-Маркет". В основном фирмы занимались юридической деятельностью либо арендой и управлением разного рода имуществом. Теперь у актера нет ничего.

Коллеги предположили, что такой резкий отказ от предпринимательской деятельности связан с тем, что актер тяжело перенес коронавирус и состояние здоровья не позволяет ему заниматься бизнесом. Боярский и правда неоднократно жаловался на последствия инфекции, но отказ от фирм на самом деле связан не с этим.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" пишет, что в свежем интервью актер рассказал: он на самом деле никогда не был предпринимателем и бизнесом не занимался, а просто присутствовал в нем как член семьи. Главой бизнеса был старший брат Александр, а Михаил и Николай Боярские были акционерами. Дивидендов особых не было, просто после смерти старшего брата оставшиеся члены семьи хотели поддержать его вдову. На самом деле наследство Александра Боярского не такое уж и крупное, но тем не менее его целиком передали Елене Косцовой, супруге ушедшего.

Сейчас главное для Михаила Боярского – это его семья: супруга, дети, внуки. Он пока еще работает в театре Ленсовета, участвует в двух спектаклях и к тому же вместе с коллегами готовится к 90-летию театра. Напоследок самый любимый Д`Артаньян российского кинематографа с юмором добавил, что игра дорогого сердцу футбольного клуба "Зенит" его волнует куда больше, нежели коммерция и проблемы бизнеса.

"Я надеюсь, что 25-го числа в Сочи мы выиграем и снова станем чемпионами страны", – заключил актер.

Напомним, что недавно Боярский рассказал о возвращении своего персонажа, шевалье де Брильи, в новом фильме о гардемаринах, снятом недавно Светланой Дружининой, и о причине, побудившей его когда-то отказаться от съемок у Андрея Кончаловского.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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