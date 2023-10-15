Боярский грубо отказал Кончаловскому из-за денег

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Шевалье де Брильи, полюбившийся поклонником "Гардемаринов" еще в тех, классических лентах, снятых более тридцати лет назад, вернулся.
В новой картине "Гардемарины. 1787 год. Мир" герой Боярского по-прежнему великолепен, коварен и непредсказуем. Более того, по примеру Ришелье он обзавелся своей Миледи в исполнении Анастасии Макеевой.
Перед премьерой Михаил Сергеевич рассказал журналистам тайны своей кинокарьеры.
Например, от шевалье его отличает полное отсутствие амбиций. И в кино он пришел не за славой, а за банальным заработком, чтобы помочь семье. Именно это и стало причиной отказа от съемок у Андрея Кончаловского. Главную роль в фильме "Романс для влюбленных" сыграл в итоге Евгений Киндинов. Михаил Боярский вместо работы у Кончаловского поехал сниматься в Кишинев.
Молдаванина в ленте "Мосты" Боярский сыграл за весомую по тем временам сумму в 1200 рублей. А заодно познакомился с Михаем Волонтиром, переняв у того много приемов опытного актера.
Гонорар, которого хватило бы на немалую часть "Запорожца", Боярский пропил, как и большинство своих заработков в те времена.
Также в разговорах с коллегами и журналистами Боярский коснулся несостоявшихся романов с актрисами Ириной Купченко и Ириной Печерниковой. А еще вспомнил любимую свою партнершу, Алису Фрейндлих. С Игорем Верником актеры обсудили самое нелюбимое занятие – гаммы на фортепиано. Боярский рассказал, как обманывал родителей, не желая играть занудные упражнения.
В конце Михаил Сергеевич вспомнил, что мог бы стать звездой столичной сцены, но семья не отпустила его в столицу. И Боярский не жалеет, что остался в Петербурге.
Ранее "мушкетер" рассказал, как они с Абдуловым довели до запоя режиссера культовой ленты.
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