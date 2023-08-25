Сделали электрошок: киноактриса Лужина попала в реанимацию

Медики оперативно оказали знаменитости помощь

Известная советская и российская актриса Лариса Лужина, на счету которой несколько десятков кинокартин, сообщила журналистам по телефону, что вот уже практически две недели находится в военно– клиническом госпитале имени Вишневского.

Еще дома у актрисы зашкаливал пульс – 150 ударов в минуту с приступом удушья. Звезда поняла, что медлить крайне опасно, и обратилась к медикам. В этом госпитале ее оперировали шесть лет назад, когда у Ларисы были проблемы с сердцем.

"Тогда у меня была мерцательная аритмия, тромб мне вырезали. Оперировал меня прекрасный профессор, сосудистый кардиохирург ...", – делится звезда в диалоге с журналистами.

На врачебный персонал актриса не жалуется: Лужину восхищает профессионализм медиков. Оперативно отвезли в реанимационное отделение, сделали электрошок. Как итог – восстановлен сердечный ритм.

"Спустя 12 дней я уже получше себя чувствую, завтра меня выписывают", – указала актриса.

А ранее Лужина откровенно рассказала о тесной дружбе со звездой сатиры Верой Васильевой, ушедшей из жизни в 97 лет.