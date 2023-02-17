"Совсем из ума выжила": актриса Лужина врезала Брыльске за грязь в адрес россиян

"Совсем из ума выжила": актриса Лужина врезала Брыльске за грязь в адрес россиян
Барбара Брыльска. Фото: Natalya Loginova/www.globallookpress.com
Звезда напомнила, в какой стране Барбара добилась успеха

Недавнее заявление Барбары Брыльски о России вызвало переполох у общественности и медиа, которые теперь бесперебойно обсуждают звезду "Иронии". Артистка сообщила, что не может выходить из самолетов в российских регионах – кругом царят "нищета и грязь". 

Прославленная звезда советского кинематографа Лариса Лужина пришла в ужас от слов женщины, которая снискала популярность по всему Союзу и странам социалистического блока в свое время – 83-летняя артистка считает, что Барбара натурально "выжила из ума". 

Однако придавать значения словам Брыльски Лариса не собирается. 

"Не могу поверить, что такая, казалось бы, умная женщина, получившая так много от нашей страны, такое сказала... Куда ни приедь в России – кругом красота! Чистота и великолепные аэропорты. Где она видит нищету? Брыльска просто выжила из ума", – считает Лариса.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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