Брак дал трещину: почему Наталья Терехова внезапно пропала из кино

Брак дал трещину: почему Наталья Терехова внезапно пропала из кино
Наталья Терехова. Фото: kino-teatr.ru
Актриса не могла играть на сцене с таким ревнивым супругом

Звезда российских мелодрам Наталья Терехова неоднократно признавалась, что драмам предпочла бы роль в комедии. Ведь героини, страдающие от несчастного брака – не ее амплуа по природе. Однако горькая ирония в том, что сама актриса пережила неудачный брак – а затем обрела счастье и крепкую семью.

6 сентября Наталье исполнился 41 год. Карьеры актрисы начиналась с рейтинговых петербургских сериалов: "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей". А спустя годы на нее обрушилась всенародная слава – как раз тогда, когда брак начал трещать по швам. В тот момент супругом Натальи был Виталий Исаков. Тот ничего не мог поделать со своей жгучей ревностью. И в зале играть при муже совершенно не получалось. А однажды начал разбираться с режиссером, требуя, чтобы супругу никто не смел целовать.

"В театре во время спектакля мог встать и выйти, если я с кем-то на сцене изображаю любовь", – признавалась актриса.

В конце-концов ревность супруга мешала той работать – и было принято решение о разводе. Спустя годы она встретила коллегу Анатолия Ильченко, с которым и обрела супружеское счастье. В браке у пары родились сыновья Дмитрий и Артем. 

Кстати, поклонники редко могли увидеть в социальных сетях родных Натальи – та тщательно разделяла семью и карьеру, да и в целом была довольно скрытной актрисой. В период между рождением первого и второго ребенка успела сняться в паре проектов, а когда младшему исполнилось три года, вернулась к сериалам.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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