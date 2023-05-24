Новостные порталы Тулы умолчали о том, что "Лучшие в аду" увезли награду с фестиваля военного кино

Новостные порталы Тулы умолчали о том, что "Лучшие в аду" увезли награду с фестиваля военного кино
Фото: кадр из фильма
В заметках о масштабном культурном событии перечислили всех победителей, кроме фильма Евгения Пригожина

Руслан Осташко высказался насчет информационных каналов, блокирующих освещение фильма "Лучшие в аду" Евгения Пригожина. На прошлой неделе известный телеведущий провел церемонию закрытия XIX Международного фестиваля военного кино им. Ю.Н. Озерова. Наряду с другими тематическими кинолентами награду фестиваля получили "Лучшие в аду", однако новостные порталы предпочли умолчать об этом.

В Туле наградили лучшие киноленты на военную тему в рамках фестиваля, учрежденного в честь советского режиссера Юрия Озерова. Статуэтки "Золотой меч" получили многие талантливые киноработы. Среди них фильм "Лучшие в аду", отмеченный наградой за новаторский подход к раскрытию темы. Ее вручили актерам, исполнявшим роли в данной киноленте.

По отзывам Дмитрия Мурашева и Георгия Маришина, тульские зрители встретили их тепло. У актеров брали автографы, также поступало предложение записать воодушевляющие обращения для тех, кто находится в зоне СВО. В ходе выступления на сцене они поблагодарили создателя киноленты – Евгения Пригожина. Предприниматель из Петербурга регулярно поддерживает кинопроекты на патриотическую тематику.

"Евгений Викторович Пригожин и все те, кто работал над созданием этого фильма, хотели показать, как действительно происходят военные действия, которые мы с вами наблюдаем", — заявил Георгий Маришин, исполнивший роль пулеметчика с позывным Ранг.

Такие фильмы сегодня вызывают неподдельный интерес у россиян, о поддержке патриотического киноискусства говорят на государственном уровне. Однако уже после мероприятия ведущий Руслан Осташко на своей странице возмутился замалчиванием признания "Лучших в аду" на таком солидном фестивале.

"Фильм Евгения Пригожина наряду с другими картинами получил заслуженную награду за новаторство в киноиндустрии. Но его не упомянули ни в одном профильном, да и в непрофильном мало-мальски известном СМИ. Не рассказать о таком продукте, который напитывает россиян правильными эмоциями, показывает настоящую жизнь наших бойцов – как минимум, странно", – написал он.

При этом новостные каналы освятили остальных призеров. Масштабное мероприятие проходило на 40 площадках Тулы и Тульской области. В программу вошли художественные фильмы номинации "Боевая десятка", документальные ленты цикла "Битва за жизнь", а также детско-юношеские и анимационные фильмы, короткометражные работы и другое. Гран-при фестиваля присудили кинокартине Николая Лебедева "Нюрнберг". Кроме того, ленты "Девять героев" и "Сталин – не Гитлер", а также цикл фильмов в программе "Донбасс. Возращение" получили хрустальный приз фестиваля. 

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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