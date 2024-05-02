Baza: ВСУ начали целиться беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре РФ

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Украинские войска задействовали новую тактику для ударов по России. С 1 по 2 мая они атаковали железнодорожные инфраструктурные объекты в Орловской и Курской областях.
Около 23 часов ночи дроны нанесли удары по тяговым подстанциям у курских пунктов Поныри и Свобода, чуть позже они оказались около перегона Змиевка-Глазуновка в Орловской области, где нападению подверглись тяговые и трансформаторные подстанции. Это привело к задержанию двух поездов, которые двигались из Москвы в направлении Белгорода и Льгова.
Известно, что атака украинских беспилотников привела к обесточиванию части Орловской области, а также одного населенного пункта под Курском с населением в пять тысяч человек. Пострадавших в результате инцидента нет.
Всего по данным Минобороны за ночь удалось сбить 12 беспилотников в пяти российских регионах. Пять было зафиксировано около Брянска, три в Краснодарском крае, еще два в Ростовской области и по одному в районе Курска и Белгорода. Действия ВСУ были признаны попыткой совершить террористический акт на территории России.
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