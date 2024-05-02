Baza: ВСУ начали целиться беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре РФ

ВСУ выбрали новую цель для ударов по России
Фото: АГН "Москва"
Атаки были совершены минувшей ночью

Украинские войска задействовали новую тактику для ударов по России. С 1 по 2 мая они атаковали железнодорожные инфраструктурные объекты в Орловской и Курской областях.

Около 23 часов ночи дроны нанесли удары по тяговым подстанциям у курских пунктов Поныри и Свобода, чуть позже они оказались около перегона Змиевка-Глазуновка в Орловской области, где нападению подверглись тяговые и трансформаторные подстанции. Это привело к задержанию двух поездов, которые двигались из Москвы в направлении Белгорода и Льгова.

Известно, что атака украинских беспилотников привела к обесточиванию части Орловской области, а также одного населенного пункта под Курском с населением в пять тысяч человек. Пострадавших в результате инцидента нет.

Всего по данным Минобороны за ночь удалось сбить 12 беспилотников в пяти российских регионах. Пять было зафиксировано около Брянска, три в Краснодарском крае, еще два в Ростовской области и по одному в районе Курска и Белгорода. Действия ВСУ были признаны попыткой совершить террористический акт на территории России.

Ранее генерал ВСУ Кривонос обругал власти за отсутствие заводов для снабжения армии.

Источник: Baza

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