Боярский спешно закрывает бизнесы в России: что случилось

Боярский спешно закрывает бизнесы в России: что случилось
Михаил Боярский. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press globallookpress.com
За последние полгода народный артист избавился от своих долей в трех компаниях

Имя Михаила Боярского давно и прочно поселилось в сердцах российского кинозрителя. Его персонажей в кинохитах "Три мушкетера", "Старший сын", "Человек с бульвара Капуцинов" и другие знают, любят и пересматривают не по одному разу. Но Михаил Сергеевич – не только талантливый артист, но и успешный бизнес-деятель, который интересовался разными направлениями – от недвижимости до правозащитной сферы. И вот теперь он потихоньку выходит из бизнеса.

Еще недавно Михаил Боярский являлся совладельцем фирм "Лайт" и "Автотранс", занимающихся арендой и управлением имуществом, а также "Автогрупп" (правовая деятельность) и "Хаус-Маркет", занимающейся подготовкой собственной нежилой недвижимости к продаже. Этим летом он начал переписывать собственные доли на других людей.

Напомним, что о завершении актерской карьеры Боярский задумался еще в прошлом году. Весной он начал планировать, что расстанется со сценой и посвятит себя общению с семьей и отдыху. Еще одна причина, по которой актер решил уйти на покой – последствия коронавируса, тяжело давшиеся ему. Боярский признается, что не восстановился до конца и ему тяжело ходить и петь.

Ранее мы писали, что Михаил Боярский появился на церемонии прощания с Юрием Темиркановым без привычного головного убора, удивив россиян.

Источник: Телеграм-канал "Baza" ✓ Надежный источник
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