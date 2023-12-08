Жену Боярского увезли в больницу - СМИ

Жену Боярского увезли в больницу - СМИ
Михаил Боярский. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Самого актера выписали из медучреждения всего несколько дней назад

Актриса Лариса Луппиан госпитализирована в одну из больниц Петербурга, о чем стало известно сегодня, 8 ноября. 

Согласно приведенным данным, супруга Михаила Боярского жаловалась ранее медикам на болезненные ощущения в области сердца и общее состояние здоровья. 70-летняя актриса находится в сознании, пару дней, пишут медиа, ей необходимо провести в кардиоцентре.

Медики же оценивают состояние звезды как средней тяжести. Ранее в этом году в больнице оказался сам Михаил Сергеевич. Буквально недавно его выписали.

Позднее на новость отреагировала сама Луппиан, назвавшая новость о ее госпитализации "бредом". Актриса утверждает, что здорова.

Источник: 112 • Требует проверки
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