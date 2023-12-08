Жену Боярского увезли в больницу - СМИ

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Актриса Лариса Луппиан госпитализирована в одну из больниц Петербурга, о чем стало известно сегодня, 8 ноября.
Согласно приведенным данным, супруга Михаила Боярского жаловалась ранее медикам на болезненные ощущения в области сердца и общее состояние здоровья. 70-летняя актриса находится в сознании, пару дней, пишут медиа, ей необходимо провести в кардиоцентре.
Медики же оценивают состояние звезды как средней тяжести. Ранее в этом году в больнице оказался сам Михаил Сергеевич. Буквально недавно его выписали.
Позднее на новость отреагировала сама Луппиан, назвавшая новость о ее госпитализации "бредом". Актриса утверждает, что здорова.
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