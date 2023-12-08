Жену Боярского увезли в больницу - СМИ

Самого актера выписали из медучреждения всего несколько дней назад

Актриса Лариса Луппиан госпитализирована в одну из больниц Петербурга, о чем стало известно сегодня, 8 ноября.

Согласно приведенным данным, супруга Михаила Боярского жаловалась ранее медикам на болезненные ощущения в области сердца и общее состояние здоровья. 70-летняя актриса находится в сознании, пару дней, пишут медиа, ей необходимо провести в кардиоцентре.

Медики же оценивают состояние звезды как средней тяжести. Ранее в этом году в больнице оказался сам Михаил Сергеевич. Буквально недавно его выписали.

Позднее на новость отреагировала сама Луппиан, назвавшая новость о ее госпитализации "бредом". Актриса утверждает, что здорова.