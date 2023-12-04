Друг Боярского рассказал, что довело актера до больницы

Все дело в давней пагубной привычке

Близкий друг Михаила Боярского, актер театра и кино Марк Горонок, поведал об одной зловредной привычке, которая, с его слов, и довела звезду "Трех мушкетеров" до больницы. Все дело в никотине – а курит Боярский очень давно и очень много.

Горонок вспомнил, что Боярский чуть ли не каждые десять минут отвлекался на табак. Марк пытался вразумить актера: мол, сколько можно? И после съемок, и на различных "халтурах", вспоминает артист, Михаил Сергеевич постоянно появлялся с сигаретой.

Кстати, на удивление, театральные постановки делали под самого Боярского – и его пагубную привычку. Так что и на работе он продолжал интенсивно курить. Горонок же переживал за его здоровье. А на вопрос о страхе потерять здоровье тот отвечал, что однажды обязательно расплатится за такую привычку.

Горонок признался, что даже в театре постановки делали таким образом, чтобы Боярскому удавалось покурить. При этом актер переживал за здоровье коллеги.

"Он абсолютно все осознавал", – вспомнил Горонок.

Напомним, не так давно актера госпитализировали с подозрением на инфаркт. Сейчас дело идет к выписке.

Ранее мы рассказывали о состоянии Боярского после госпитализации.