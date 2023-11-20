Боярский рассказал об отказе театров брать его на работу

Боярский рассказал об отказе театров брать его на работу
Михаил Боярский. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press globallookpress.com
Будущую звезду киноэкрана в итоге принял в свои ряды только театр имени Ленсовета

Народный артист РСФСР, звезда кино и театра Михаил Боярский признался, что, когда он получил в руки диплом Ленинградского госинститута театра, музыки и кинематографии, возникли неожиданные проблемы с трудоустройством. Все храмы Мельпомены Северной столицы не горели желанием видеть на своей сцене свежеиспеченного выпускника вуза.

В конце концов Михаил Боярский сумел устроиться в театр имени Ленсовета и уже полвека выходит на его подмостки.

"Это просто потому, что меня взяли", – заметил он.

Рассказывая о многолетней службе в театре, Боярский прежде всего коснулся великолепной атмосферы в святая святых – за кулисами. Михаилу Сергеевичу повезло: с коллегами, которых он большую часть своей жизни видел на одних подмостках, он сроднился. При этом он отмечает, что сотрудники Ленсовета – нереальные и фантастические.

В 2023 году у родного театра заслуженного Д`Артаньяна Советского союза юбилей. 90 лет исполняется театру Ленсовета, в честь чего состоялся грандиозный творческий вечер, на котором труппа представила несколько фрагментов лучших спектаклей прошлых лет. 

Михаил Боярский полюбился российским кинозрителям в фильмах "Старший сын", "Собака на сене" и, конечно же, "Три мушкетера". Но и его театральная деятельность запомнится поклонникам целой россыпью блестящих ролей, сыгранных талантливым и ярким актером.

Ранее мы писали, что Михаил Боярский объяснил, почему резко и спешно избавился от своих долей в нескольких фирмах, где ранее был совладельцем.

Источник: Телеканал "Звезда" ✓ Надежный источник
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