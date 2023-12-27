"Сидеть дома и играть с внуками": как живет сегодня заслуженный Д`Артаньян страны

Михаил Боярский все меньше времени проводит на публике и подумывает о завершении карьеры

Сегодня заслуженному Д`Артаньяну страны исполняется 74 года. Михаил Боярский еще выходит на сцену театра, но уже давно подумывает о завершении карьеры и спокойном отдыхе.

Фирменная шляпа, усы, особый тембр голоса – по этим признакам Михаила Боярского узнает не первое поколение российских зрителей. Фильмы с его участием растаскивают на цитаты, а спетые им песни мгновенно становятся хитами. В последнее время актер все меньше времени уделяет работе и почти не мелькает на экранах.

Некоторое время назад сын Боярского Сергей сообщил, что отца увезли в больницу с инфарктом. К счастью, обошлось, и в конце декабря актер снова выйдет на сцену вместе с любимой женой Ларисой Луппиан.

Не раз в интервью Боярский признавался, что мысли об окончании профессиональной деятельности посещают его все чаще. После коронавируса ему сложно играть в театре, потому что там, в отличие от съемок, не переснимешь дубль и не возьмешь перерыв. Но проекты, которые сейчас предлагают мушкетеру, ему не нравятся, он называет сценарии "пустыми".

Михаил Сергеевич обожает проводить время с семьей.



"Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой", – подчеркнул артист.



Сергей Боярский говорил, что отец устал от суеты и публичности и сейчас его больше привлекает обычная жизнь: покупки, ремонт, прогулки с внуками. При этом он не оставляет роль почетного болельщика любимого "Зенита" и старается следить за игрой футбольного клуба.

Супруга Боярского, Лариса Луппиан, четыре года назад стала худруком Театра имени Ленсовета и с тех пор пропадает на работе. Звездный муж старается всячески облегчить быт жены: встречает и провожает ее, приносит тяжелые сумки из магазинов, возит на работу – одним словом, помогает по мере сил.

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