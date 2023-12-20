"Презираю насилие": Боярская опубликовала открытое обращение к россиянам

Знаменитость больше не может молчать

Популярная российская актриса Елизавета Боярская не является активным пользователем социальных сетей. Артистка достаточно редко выкладывает свежие фотографии, а тем более откровенничает с подписчиками. Однако на этот раз она решила сделать исключение.



Сегодня, 20 декабря, дочь главного мушкетера страны Михаила Боярского отмечает 38-й день рождения. В эту дату она решила опубликовать открытое обращение к россиянам. Судя по всему, на душе у любимицы публики накипело. В социальных сетях она оставила весьма эмоциональное сообщение, в котором четко обозначила свою позицию.



Боярская подчеркнула, что больше всего на свете ненавидит насилие и жестокость. Елизавета поделилась сокровенной мечтой – она заключается в том, чтобы все люди могли жить в мире и согласии.



Артистка попросила неравнодушных обратить внимание на судьбы обездоленных. Боярская подчеркнула, что самым лучшим подарком к ее дню рождения станет продовольствие для малоимущих людей, в частности, обездоленных детей. Как известно, Елизавета активно занимается благотворительностью.

"Ценю дружбу и порядочность. Презираю жестокость и насилие! Хочу, чтобы люди жили в мире и согласии", – написала в социальных сетях Боярская.

К слову, ранее Елизавета Боярская выступила с пронзительным заявлением после инфаркта у отца.

