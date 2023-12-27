Звезда "Универа" жестко раскритиковал SHAMAN

Звезда "Универа" жестко раскритиковал SHAMAN
SHAMAN. Фото: Petrov Sergey/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисту не нравится ни образ певца, ни его знаменитая песня

Гоша из "Универа", или актер Алексей Гаврилов раскритиковал исполнителя SHAMAN и его творчество. В недавнем интервью артист отметил, что ему не нравится образ певца, и вообще Ярослав Дронов слишком много поет про русских, не уделяя внимания остальным национальностям, которых в России очень много.

"Наша страна – многонациональная и многокультурная, а у него все строится на словах "я русский"", – заявил Гаврилов.

Артист отметил, что у SHAMAN имеются и хорошие патриотические композиции, но отношение у звезды "Универа" к Дронову нейтральное и не больше.

SHAMAN стал невероятно популярен в России, как раз после песни "Я русский!". Недавно артист провел большой сольный концерт в честь своего дня рождения. А ранее ВЦИОМ признал исполнителя "Певцом года 2023". Таким образом, Ярослав Дронов на несколько позиций обошел легенду и любимца народа Олега Газманова.

Ранее стало известно, что Украинские власти внесли SHAMAN в черный список. 

Источник: News.ru
По теме

В НТВ получили приказ убрать Киркорова из эфира после "голой вечеринки"

Извинения не помогли поп-королю

Юрист озвучил плохие новости для Пугачевой и Галкина*

Разбирательство в отношении звезд не закончено

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей