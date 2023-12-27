Звезда "Универа" жестко раскритиковал SHAMAN

Артисту не нравится ни образ певца, ни его знаменитая песня

Гоша из "Универа", или актер Алексей Гаврилов раскритиковал исполнителя SHAMAN и его творчество. В недавнем интервью артист отметил, что ему не нравится образ певца, и вообще Ярослав Дронов слишком много поет про русских, не уделяя внимания остальным национальностям, которых в России очень много.

"Наша страна – многонациональная и многокультурная, а у него все строится на словах "я русский"", – заявил Гаврилов.

Артист отметил, что у SHAMAN имеются и хорошие патриотические композиции, но отношение у звезды "Универа" к Дронову нейтральное и не больше.

SHAMAN стал невероятно популярен в России, как раз после песни "Я русский!". Недавно артист провел большой сольный концерт в честь своего дня рождения. А ранее ВЦИОМ признал исполнителя "Певцом года 2023". Таким образом, Ярослав Дронов на несколько позиций обошел легенду и любимца народа Олега Газманова.

Ранее стало известно, что Украинские власти внесли SHAMAN в черный список.