Украинские власти внесли SHAMAN'а в черный список

Украинские власти внесли SHAMAN'а в черный список
SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Российский исполнитель оказался врагом для Киева

Министерство культуры Украины внесло российского исполнителя SHAMAN в перечень лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности, сообщают украинские медиа, ссылаясь на ведомство. 

Кроме самого Ярослава Дронова, в списке оказались известный российский ютубер Дмитрий Пучков, телеведущие федерального ТВ Владимир Соловьев с Дмитрием Киселевым.

В том же списке, кстати, оказалась и экс-участница "Блестящих" Анна Семенович. Пока что сами артисты не давали по этому поводу никаких комментариев. Впрочем, известно, что певица успела побывать в зоне боевых действий с концертами в новых регионах.

Не так давно, кстати, в СМИ появился вброс о предстоящем выступлении Дронова в Киеве – концерт якобы уже намечен на 2024 год. Публикация появилась на одном из популярных на Украине порталов. В сообщении также указывалась стоимость билетов – она стартовала от 1,5 тыс. рублей.

Слухи пришлось комментировать пресс-службе исполнителя – те сообщили, что неизвестный автор, кажется, решил подшутить над жителями Украины. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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