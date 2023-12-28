Артист рассказал, что произошло на самом деле

В начале декабря звезды приняли участие в съемках новогодних огоньков, которые в итоге обернулись скандалом. В соцсетях стали распространять информацию, что российские артисты сильно оскорбили SHAMAN во время выступлений – они отказывались смотреть на него, а Леонид Агутин и вовсе не захотел выходить на одну сцену с коллегой, бросив колкую фразу. Спустя время исполнитель хита "На сиреневой Луне" решил рассказать, что произошло на самом деле.

Агутин поспешил оправдаться за оскорбление SHAMAN – он уверяет, что информация о его отказе выступать вместе с певцом является фейком. В действительности их не было в совместном кадре, поскольку съемки проходили в разные дни.

"Участие музыканта в записи "Песня остается с человеком" и не планировалось", – заявили его представители.

Леонид Агутин успел сняться в дуете с JONY на следующий день, после съемок SHAMAN. Что касается фразы о том, что выступать вместе с Дроновым аналогично тому, чтобы "пропахнуть беляшами в кремлевской столовой", то артист такого не произносил, уверяют на официальном сайте знаменитости.

Ранее стало известно, что звезд, которые оскандалились на вечеринке Ивлеевой, решили вырезать из новогодних передач.