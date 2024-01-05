Раскрыта схема Пугачевой по отбору артистов

Когда-то экс-примадонна могла позволить себе все, что угодно

Сегодня бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева находится в глубокой опале, и у большинства российских зрителей вызывает лишь негативные эмоции. Однако еще совсем недавно знаменитость была властительницей судеб и могла делать, что душе угодно. Схему Пугачевой по отбору артистов раскрыл известный певец Виктор Салтыков.



Речь идет о популярной в свое время телепередаче "Рождественские встречи". Это был проект Пугачевой, который пользовался небывалым вниманием у зрителей, а значит артисты мечтали попасть в список приглашенных знаменитостей. Участие во "встречах" гарантировало высокие рейтинги и добавляло артистам популярность.



Однако к вопросу отбора гостей Пугачева подходила особым образом. Знаменитость ориентировалась не столько на вокальные данные и творческие успехи артиста, сколько на свое собственное к нему отношение. Экс-примадонна предпочитала звать на проект исключительно приближенных к ней знаменитостей и руководствовалась только своими предпочтениями.



Более того, Пугачева даже не давала гостям возможность самостоятельно выбрать, какую песню исполнять. Этот вопрос Алла Борисовна тоже решала по собственному усмотрению.



К слову, ранее певица Лайма Вайкуле ответила на слухи о предсмертном состоянии своей подругой Аллы Пугачевой.

