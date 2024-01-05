Что потеряла "неприкосновенная" Собчак после "голой вечеринки"

Как и все участники тусовки, "блондинка в шоколаде" лишилась немалой суммы потенциальных доходов

Последствия "голой вечеринки" для ее участников оказались серьезными. Некоторых артистов "отменили" везде, где только можно, вырезав из новогодних передач и концертов. Кому-то пришлось засесть дома, потому что сорвались гастроли. Конечно, это отразилось и на доходах звезд. Прибыльных заказов лишилась и Ксения Собчак.

Так, в дни праздников журналистка собиралась провести несколько корпоративов, но после прогремевших скандалов из-за тусовки Ивлеевой заказчики предпочли не рисковать и отказались от услуг ведущей. Комментируя пост в одном из телеграм-каналов об финансовых потерях, понесенных участвовавшими в эпатажном мероприятии знаменитостями, телеведущая и блогерша честно призналась, какая сумма гонораров пролетела мимо ее кошелька. За этот Новый год телеведущая не получила примерно стоимость недорогой квартиры в Москве.



"Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий", – заметила блондинка.



Как правило, "неприкосновенная" Собчак умудряется выйти сухой из воды, после любых скандалов оставаясь на плаву. Но на сей раз не получилось. Однако нашлись плюсы и в отмене работы на Новый год. Потеряв заказы в праздники, Ксения Собчак получила возможность поехать в Петербург и провести время в загородном особняке с матерью Людмилой Нарусовой.

"Королевские" убытки понес и Филипп Киркоров – отмена новогодних мероприятий и концертов лишила его заработка почти в 50 миллионов, как пишет один из телеграм-каналов. Анастасия Ивлеева и Лолита потеряли чуть меньше, но тоже счет идет на десятки миллионов.

Ранее мы писали, что в последнее время фигура Ксении Собчак заметно изменилась, из-за чего многие решили, что она собралась снова стать матерью.

