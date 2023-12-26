Собралась рожать: Собчак заподозрили в прохождении гормональной терапии

Эксперт считает, что телеведущей не помешает двухлетний отпуск ради увеличения шансов на беременность

В этом году на многих фото и видео отчетливо заметно, что Ксения Собчак явно прибавила в весе. Некоторые пользователи подозревали телеведущую в беременности, видя на снимках выпуклый живот. Психолог Степанова предполагает гормонотерапию с целью будущего материнства.

Сама "блондинка в шоколаде" довольно долго никак не комментировала ни предположения, ни догадки, однако на своем YouTube-канале признала, что из-за проблем со здоровьем набрала вес и здорово комплексует на эту тему. При этом причину не назвала.

Психолог Вероника Степанова выдала версию, что Собчак проходит гормональную терапию, и порекомендовала журналистке приостановить работу на пару лет, чтобы организм отдохнул и шансы на беременность выросли.

Степанова заключила, что женщинам 40+ сложнее стать матерями, чем юным 20-летним девам, поэтому им нередко требуется гормональная стимуляция. Психолог подчеркнула, что гормональная терапия – дело небыстрое и может иметь проявления в виде перепадов настроения и увеличения веса, поэтому и порекомендовала телеведущей длительный отпуск.

Напомним, фигура Собчак в последнее время привлекает много внимания. Так, недавно после общения с пластическим хирургом ее подозревали в операции на груди, но журналистка насмешливо опровергла слухи, признавшись, что причина увеличения бюста – всего лишь белье с пуш-апом.

Ранее мы писали, что Собчак и Киркоров поплатились работой за участие в "голой" вечеринке.

