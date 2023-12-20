Собчак показала глубокое декольте в костюме палача - пикантное фото

Собчак показала глубокое декольте в костюме палача - пикантное фото
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая снова эпатировала публику

Знаменитая российская журналистка Ксения Собчак известна каждому жителю нашей страны. "Блондинка в шоколаде" регулярно поражает публику необычными выходками. На этот раз в социальных сетях активно обсуждают оригинальный наряд знаменитости.

На очередную светскую тусовку Собчак решила явиться в ярко-красном необычном платье. Особенный шик одеянию добавило глубокое декольте, подчеркивающее аппетитные округлости телеведущей. Стройные линии звездного тела привлекли к себе внимание публики.

Сама Собчак в социальных сетях объявила, что нарядилась в костюм Красной Шапочки. Однако интернет-обитатели сочли такое сравнение неверным. Многим показалось, что Ксения Собчак в оригинальном кроваво-красном наряде больше похожа на палача.

Фото: соцсети

Как это часто водится, на знаменитую блондинку обрушилась волна негативных комментариев со стороны армии хейтеров. Впрочем, Собчак часто подчеркивает, что с юмором относится к тем, кто ее недолюбливает.

К слову, ранее Ксения Собчак рассказала, что послужило причиной заметного набора лишних килограммов.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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