Собчак об ожирении из-за болезни: "Мое проклятие наступило"

Собчак об ожирении из-за болезни: "Мое проклятие наступило"
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Популярная ведущая честно озвучила, что поправилась, и рассказала, почему

Несколько месяцев пользователи интернета активно интересуются переменами во внешности популярной журналистки и телеведущей Ксении Собчак, распрощавшейся с всегда стройной фигурой. Недавно она рассказала, что произошло с ее фигурой и почему.

Некоторое время муссировались слухи о возможной беременности Собчак – многие увидели, что ее тело изменилось в области груди и живота. Впрочем, предположения были и по поводу пластической операции.

Набранный вес беспокоит и саму "блондинку в шоколаде", о чем она честно рассказала в своем проекте "Осторожно, Собчак". Ксения призналась, что проблема со здоровьем действительно есть, и она поправилась. А учитывая, что сама знаменитость всегда предпочитала стройность, проблемы еще и с принятием нового веса.

"Я по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела. Видимо, мое проклятие наступило", – отметила она.

В чем конкретно причина, телезвезда разглашать не стала. Некоторые фанаты предположили, что произошедшее как-то связано с поездкой в Израиль, потому что именно после возвращения с Земли Обетованной и стали заметны изменения в фигуре телеведущей.

Ранее мы писали о том, что Максим Виторган забрал их общего с Собчак сына и уехал из страны.

Источник: Youtube-шоу "Осторожно, Собчак" ✓ Надежный источник
По теме

Унизившие SHAMAN артисты на "Песне года" столкнулись с серьезными проблемами

Знаменитости стараются сохранить работу

"Хирург был явно смельчаком": что не так с операцией Дмитрия Нагиева

Косметолог заявил, что далеко не каждый врач взялся бы за такую непростую задачу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей