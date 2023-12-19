Собчак об ожирении из-за болезни: "Мое проклятие наступило"

Популярная ведущая честно озвучила, что поправилась, и рассказала, почему

Несколько месяцев пользователи интернета активно интересуются переменами во внешности популярной журналистки и телеведущей Ксении Собчак, распрощавшейся с всегда стройной фигурой. Недавно она рассказала, что произошло с ее фигурой и почему.

Некоторое время муссировались слухи о возможной беременности Собчак – многие увидели, что ее тело изменилось в области груди и живота. Впрочем, предположения были и по поводу пластической операции.

Набранный вес беспокоит и саму "блондинку в шоколаде", о чем она честно рассказала в своем проекте "Осторожно, Собчак". Ксения призналась, что проблема со здоровьем действительно есть, и она поправилась. А учитывая, что сама знаменитость всегда предпочитала стройность, проблемы еще и с принятием нового веса.



"Я по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела. Видимо, мое проклятие наступило", – отметила она.



В чем конкретно причина, телезвезда разглашать не стала. Некоторые фанаты предположили, что произошедшее как-то связано с поездкой в Израиль, потому что именно после возвращения с Земли Обетованной и стали заметны изменения в фигуре телеведущей.

Ранее мы писали о том, что Максим Виторган забрал их общего с Собчак сына и уехал из страны.

