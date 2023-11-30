"От олигархов к нищебродам": психолог высказалась о браке Собчак с Богомоловым

"От олигархов к нищебродам": психолог высказалась о браке Собчак с Богомоловым
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
А ведь у журналистки был достойный кандидат, считает Степанова

После громкого интервью с олигархом Умаром Джабраиловым Ксения Собчак, которую связывали с этим мужчиной отношения в первой половине "нулевых", заставила вспоминать о себе всю страну. Тут многие начали обсуждать бывших и нынешнего Ксении Анатольевны.

Психолог Вероника Степанова заявила, что именно Джабраилова можно было считать отличным кандидатом на роль супруга Ксении. Того не смущала разница в возрасте. Ему было уже за сорок, а Собчак – всего девятнадцать лет. Умар говорил о головокружительных чувствах – тот роман вспоминает с теплотой. А Собчак грустит от того, что Джабраилов столкнулся с ударами судьбы. Красив, успешен, богат, умен – да еще и читает стихи.

Степанову восхищала когда-то эта пара. Теперь она попрекает Ксению – не смогла сохранить отношения с таким видным мужчиной и переключилась на представителей творческой богемы.

"Скатилась от олигархов к нищебродам. Считаю, Ксении непременно нужно запустить серию видео "Мои бывшие", – ядовито высказалась психолог.

После Джабраилова, считает психолог, та начала "скатываться к нищим, третьесортным актеришкам и неполноценным режиссерам". А ведь на протяжении всего интервью у Собчак начинали гореть глаза, стоило только завести разговор о тех годах и "царских подарках".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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