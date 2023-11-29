Собчак кратко отреагировала на постельные сцены с Богомоловым

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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вновь угодила в скандал – не успели россияне ее как следует обсудить после интервью с Умаром Джабраиловым, с которым она состояла в отношениях еще пару десятков лет назад, как вдруг появилась новость, что ее супруг засветился в постельной сцене.
Та же история произошла не так давно с Кристиной Асмус, в тот момент еще состоявшей в браке с Гариком Харламовым. Актриса снялась в весьма откровенной сцене, к неудовольствию подписчиков и поклонников звездной экс-пары.
И тут Константин Богомолов снялся в весьма интимной сцене в сериале "Кеша должен умереть". Публику поразили обнаженные сцены с обилием постельных утех на картине. Фанатов, к тому же, изумило, с какой натуральностью супруг Ксении "играл" в интим.
Сама Ксения лишь выразила мужу поддержку. Появилась на премьере, посмотрев на все своими глазами, и сообщила, что ничего судить не будет.
Журналистка рассказала, что в Сети ее засыпали вопросами о реакции на работу супруга – и поинтересовались отношением к такой ситуации. Мол, не видит ли та здесь моральную составляющую.
"Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать", – высказалась Ксения.
А не так давно Собчак попыталась развеять домыслы всех патриотов – журналистка заявила, что никогда не скрывала любви к родной стране, которой всегда гордилась.
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