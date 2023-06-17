"Маленький божок": муж Собчак устроил скандал на ПМЭФ

"Маленький божок": муж Собчак устроил скандал на ПМЭФ
Константин Богомолов. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На склочный характер Богомолова жалуются многие

Константин Богомолов после женитьбы на знаменитой телеведущей Ксении Собчак обрел еще большую популярность и теперь всегда находится под прицелом камер. При этом поведение мужа знаменитости сложно назвать интеллигентным. Мужчина регулярно попадает в конфликтные ситуации. Даже такое статусное мероприятие, как ПМЭФ, не смогло обойтись без скандала с участием театрального режиссера.

Выяснилось, что Богомолов очень обидчивый человек. Судя по всему, он внимательно отслеживает публикации в прессе о себе любимом. Если какое-то издание позволило себе негативно высказываться о знаменитости, месть будет неизбежна. Не самые дружественные отношения сложились у Богомолова с информационным ресурсом "Абзац"

Когда представители этого издания обратились к Константину за комментарием на Петербургском экономическом форуме, он объявил, что с ними разговаривать не будет никогда, и спешно убежал. Такое непрофессиональное поведение удивило окружающих. В социальных сетях с большим негодованием отнеслись к неприкрытому хамству звезды.

"Отвратный", "Нет, ну совсем унесло этого бездаря", "Ни фига себе замашки. Он себя маленьким божком воображает?", "Мерзкий типок", "Какой же он ущербный", – пишут обескураженные интернет-пользователи.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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