Возбужденный Богомолов уперся в вываленную Асмус грудь - откровенные фото

Возбужденный Богомолов уперся в вываленную Асмус грудь - откровенные фото
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Режиссер испытал восторг

Популярная российская актриса Кристина Асмус славится своей непосредственностью и полным отсутствием стеснения. В социальных сетях активно обсуждают любопытный кадр, на котором роковая красотка позирует с супругом телеведущей Ксении Собчак Константином Богомоловым.

Стоит отметить, что на снимке запечатлена и "блондинка в шоколаде" Ксения Анатольевна. Однако невооруженным глазом видно, что все внимание режиссера устремлено на дерзкую красотку Кристину. Впрочем, возможно, дело в том, что Асмус по обыкновению решила выставить на всеобщее обозрение свои прелести.

Кристина нарядилась в обтягивающее розовое платье с откровенным декольте. Фасон наряда аппетитно сжал грудь артистки – именно звездная ложбинка греха привлекла внимание супруга Собчак. Константин широко улыбается, упершись взглядом в пышный бюст Асмус.



Судя по всему, Собчак спокойно относится к таким ситуациям. Телеведущая сама весьма рада видеть Асмус и тоже находится в прекрасном расположении духа, проводя время в компании собственного мужа и известной актрисы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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