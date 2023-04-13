Возбужденный Богомолов уперся в вываленную Асмус грудь - откровенные фото

Режиссер испытал восторг

Популярная российская актриса Кристина Асмус славится своей непосредственностью и полным отсутствием стеснения. В социальных сетях активно обсуждают любопытный кадр, на котором роковая красотка позирует с супругом телеведущей Ксении Собчак Константином Богомоловым.



Стоит отметить, что на снимке запечатлена и "блондинка в шоколаде" Ксения Анатольевна. Однако невооруженным глазом видно, что все внимание режиссера устремлено на дерзкую красотку Кристину. Впрочем, возможно, дело в том, что Асмус по обыкновению решила выставить на всеобщее обозрение свои прелести.



Кристина нарядилась в обтягивающее розовое платье с откровенным декольте. Фасон наряда аппетитно сжал грудь артистки – именно звездная ложбинка греха привлекла внимание супруга Собчак. Константин широко улыбается, упершись взглядом в пышный бюст Асмус.





Судя по всему, Собчак спокойно относится к таким ситуациям. Телеведущая сама весьма рада видеть Асмус и тоже находится в прекрасном расположении духа, проводя время в компании собственного мужа и известной актрисы.

