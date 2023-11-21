А как же Собчак? Богомолова засняли в постели в другой

А как же Собчак? Богомолова засняли в постели в другой
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья – несчастлива по-своему", - писал Лев Толстой в романе "Анна Каренина". И как же прав был классик!..

В столичном киноцентре "Москва" состоялась светская премьера сериала "Кеша должен умереть", который с 1 декабря можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре KION. 

По сюжету фильма, архитектор Иннокентий Мельников (его играет Константин  Богомолов) в браке уже в третий раз. Но, несмотря на разводы с Леной и Юлей, он остается главным мужчиной в их жизни даже при наличии третьей жены — Вари. Кеше удается не только быть для каждой из них источником финансового благополучия и центром семейных посиделок, но и состоять в сексуальной связи сразу с тремя женщинами. Но однажды появится еще одна подруга тела и сердца – 19-летняя плавчиха из Казани...

Сериал Константина Богомолова получился, как и все у него, ироничным и местами едким. Он высмеивает любительниц ЗОЖ с их безглютеновыми диетами и рафом на соевом молоке, прикладывает ханжей и пуритан. А еще там много сцен близости и красивых тел. От секса по телефону, который заканчивается самоудовлетворением героя Константина Богомолова, до его откровенных ласк с героиней обнаженный Василисы Перелыгиной. С ней в постели и засняли в этой ленте Богомолова. 

А как же Ксения Собчак, спросите вы? Она появилась на премьеру "Кеша должен умереть" под руку со своим талантливым мужем – режиссер и исполнителем главной роли в сериале Константином Богомоловым. От комментариев отказалась, но, судя по всему, была счастлива. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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